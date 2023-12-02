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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Два человека погибли в Новой Москве, когда фура врезалась в оформлявшие ДТП машины

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Два человека погибли в аварии, которая произошла в ночь на 2 декабря на 34-м км Киевского шоссе.

Как сообщает прокуратура Москвы, 51-летний водитель грузового автомобиля "Даф" с полуприцепом врезался в четыре остановившиеся машины, после чего произошло возгорание.

Погибли 2 человека, один госпитализирован.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела в отношении водителя грузового автомобиля.

Новомосковск Троицк Москва Новая Москва
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