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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В результате пожара в жилом доме на улице Библиотечная погибли два ребенка - 4-летний мальчик и 8-летняя девочка, сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, возгорание произошло в одной из квартир на 10-м этаже.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лиц)", - сообщила журналистам представитель московского управления Следственного комитета Юлия Иванова.

Москва
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