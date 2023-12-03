Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В результате пожара в жилом доме на улице Библиотечная погибли два ребенка - 4-летний мальчик и 8-летняя девочка, сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, возгорание произошло в одной из квартир на 10-м этаже.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лиц)", - сообщила журналистам представитель московского управления Следственного комитета Юлия Иванова.