Расписание МЦД-3 изменится 19, 20 и 23 декабря в ночные часы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - 19, 20 и 23 декабря с 0 часов и до 6 часов утра изменится расписание на Казанском и Ленинградском направлениях третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3), сообщил Департамент транспорта Москвы.

Это потребуется для развития инфраструктуры на Казанском вокзале и станции Митьково.

На диаметре сокращен режим работы - поезда следуют с 6:00 до 00:00. Диаметральные поезда с 00:00 до 01:00 и с 4:30 до 6:00 отменены.

На Казанском направлении часть поездов отменена, у части поездов изменится набор остановок. Интервалы движения поездов до Казанского вокзала будут увеличены до 40 минут. Некоторые поезда проследуют только до станции "Перово" вместо Казанского вокзала.

На Ленинградском направлении в связи с отменами диаметральных поездов интервалы движения увеличены до получаса с 00:00 до 01:00 и с начала движения до 6:00. Поезда до Ленинградского вокзала сохранены.

На время изменений будут по очереди закрывать пути между Казанским вокзалом и Перовом, а также на Митьково.