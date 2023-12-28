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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В Москве открыто движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Движение по реконструированному Дмитровскому путепроводу открыто по трем полосам в сторону центра, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Открыты три полосы в сторону центра и, тем самым, почти полностью восстановлено движение на Дмитровском шоссе. За 10 дней строители разобрали подходы к временному путепроводу в сторону области, а также выполнили укладку насыпи и асфальта на подходах к новому путепроводу по направлению в центр города", - сказал заммэра Андрей Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба.

Заммэра напомнил, что работы выполнялись без приостановления движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бочкарев также сообщил, что четвертую полосу Дмитровского путепровода откроют после полного демонтажа временного путепровода – в первом квартале следующего года. В июне 2024 года в планах завершить реконструкцию четырехполосного участка улицы Линии Октябрьской Железной Дороги со съездом на Дмитровское шоссе и двухполосного направленного съезда с улицы Валаамская на Дмитровское шоссе в сторону центра и на Верхнюю аллею.

Ранее было запущено движение по направлению в область по новому Дмитровскому путепроводу. "Старый путепровод был аварийный. Его пришлось снести. Построили временный путепровод. Сейчас построили основной. И вот запускаем четыре полосы в сторону Московской области", - отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва
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