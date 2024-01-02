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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

В Москве открылись пункты приема новогодних елок

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пункты приема новогодних деревьев открылись в столице, сообщает во вторник сайт мэра и правительства Москвы.

"В столице открылись 600 пунктов приема новогодних деревьев. В рамках акции "Елочный круговорот" можно сдать на переработку отслужившие срок после новогодних праздников ели, сосны и пихты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "новогодние деревья переработают в щепу и используют как удобрение и компост для почвы".

"А еще материал послужит для отсыпки дорожек на природных территориях и в качестве подстилки для животных в вольерных комплексах", - уточняется в сообщении.

Деревья, а также хвойные ветки, принимают на утилизацию бесплатно. Обязательное условие - отсутствие на них мишуры, гирлянд, украшений и упаковочных материалов, сообщается на сайте.

Пункты приема будут работать до 25 февраля.

Москва
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