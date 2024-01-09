Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

В Москве за праздники росгвардейцы провели около 2500 задержаний

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Москве в новогодние праздники сотрудники Росгвардии задержали около 2,5 тысячи человек, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Около тысячи задержанных подозреваются в административных нарушениях, 150 - в совершении уголовных преступлений, еще двое были федеральном розыске. Больше тысячи задержанных были доставлены в территориальные отделы полиции для установления личности и проверке на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Порядок в Москве на праздниках охраняли более 13,5 тысячи сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

Росгвардия Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Климовский патронный завод планируют вернуть в собственность РФ

Климовский патронный завод планируют вернуть в собственность РФ

Суд в Москве арестовал американца по делу о наркотиках

Движение на МКАД в районе Можайского шоссе восстановлено

Движение по внешней стороне МКАД затруднено из-за ДТП с тремя грузовиками

Котельную в Подольске, на которой произошла авария, передадут муниципалитету

Котельную в Подольске, на которой произошла авария, передадут муниципалитету

Власти пообещали в ближайшее время подать тепло почти во все дома Подольска

Прокуратура сообщила об устранении аварийных ситуаций с теплоснабжением в МО

Прокуратура сообщила об устранении аварийных ситуаций с теплоснабжением в МО

"Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня

Уголовное дело возбуждено по факту прорыва теплотрасс в Подольске

СКР начал проверки в связи с нарушением теплоснабжения в городах Подмосковья

СКР начал проверки в связи с нарушением теплоснабжения в городах Подмосковья
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });