В Москве за праздники росгвардейцы провели около 2500 задержаний

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Москве в новогодние праздники сотрудники Росгвардии задержали около 2,5 тысячи человек, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Около тысячи задержанных подозреваются в административных нарушениях, 150 - в совершении уголовных преступлений, еще двое были федеральном розыске. Больше тысячи задержанных были доставлены в территориальные отделы полиции для установления личности и проверке на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Порядок в Москве на праздниках охраняли более 13,5 тысячи сотрудников и военнослужащих Росгвардии.