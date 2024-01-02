В столице круглосуточно открыты пункты обогрева для бездомных людей

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пункты обогрева для бездомных людей работают в круглосуточном режиме в столице, сообщает во вторник сайт мэра и правительства Москвы.

По его данным, они открыты на протяжении всех праздничных дней. "Всего в столице 14 таких точек, семь из них мобильные - расположены возле Ярославского, Павелецкого, Белорусского, Киевского, Курского, Савеловского вокзалов и Щелковского автовокзала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возле вокзалов дежурят специальные микроавтобусы, "в которых сотрудники отделения мобильных бригад "Социальный патруль" предлагают горячий чай, записывают основные данные человека и рассказывают о центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки".

Как сообщается на сайте, специалисты могут сопроводить человека в приемное отделение центра социальной адаптации на Иловайской улице или в отделение срочных социальных услуг "Дмитровское".

В центре можно остаться на ночлег, помыться, поесть, постирать вещи или получить новые, уточняется в сообщении. Кроме того, по данным властей, стационарные пункты обогрева расположены возле отделений центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки "Косино-Ухтомское" (улица Михельсона, дом 6), "Востряково" (улица Матросова, дом 4), "Дмитровское" (Ижорская улица, дом 21, строение 3), а также возле отделения полустационарного пребывания (Иловайская улица, дом 22).