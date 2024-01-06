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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:38

Расписание поездов МЦД-1 изменится в ночные часы по будням с 9 по 27 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) изменится по будням в ночные часы с 9 по 27 января в связи со строительством станции "Петровско-Разумовская", сообщили в столичном департаменте транспорта.

"По будням с 22:00 до 4:30 с 9 по 27 января на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

На Савеловском направлении интервалы движения будут увеличены до 20 минут, после 23:00 - увеличены до 1 часа 20 минут. Время работы сокращено: последние поезда следуют со станции Бескудниково в 00:40, с Савеловского вокзала - в 00:28. В сторону Москвы последний поезд прибывает на Савеловский вокзал в 00:25. Также у части поездов изменится набор остановок.

На Белорусском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до получаса. У части поездов изменится набор остановок, часть не будет останавливаться на станциях "Беговая" и "Тестовская".

Кроме того, изменено расписание некоторых "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево ранним утром и поздним вечером. Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут.

По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от Савеловского вокзала до "Бескудниково": 9-13, 22-27 января будет закрыт путь в Москву, 15-20 января - путь из Москвы. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути.

МЦД-1 Москва Савеловский вокзал
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