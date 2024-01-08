В Москве самой популярной датой для регистрации брака в праздники стало 7 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Больше всего браков во время новогодних праздников в Москве было заключено 7 января, всего в этот день поженились 49 пар, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что браки в Рождество регистрируют с 2020 года. "Мы ежегодно открываем несколько дворцов бракосочетания для проведения церемоний в праздничный день. За четыре года возможностью пожениться в этот день воспользовались около 200 пар. В 2024 году в Рождество заключили брак 49 пар, что больше, чем в 2023. Этот день стал самым популярным на каникулах", - сказала Ракова.

В Москве церемонии бракосочетания проходили во дворцах бракосочетания номер 1 и номер 4, в Шипиловском и в Южном Бутове.