Авиакомпания "Россия" в январе запустит рейсы Москва-Благовещенск

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" 31 января планирует запустить рейсы Москва-Благовещенск.

Полеты будут выполняться из аэропорта "Шереметьево" три раза в неделю, сообщил перевозчик. На линии будут задействованы широкофюзеляжные Boeing 777, рассчитанные на 373 пассажира.

"Новое направление "России" предлагается в рамках расширения маршрутной сети для деловых путешественников из Москвы. С Амурской областью активно реализуются совместные проекты, динамично развивается бизнес с партнерами из КНР", - отметили в компании.

В зимнем расписании "Россия" летает в Благовещенск также из Красноярска – с частотой до 40 рейсов в месяц. Совместно с дальневосточной авиакомпанией "Аврора" открыты полеты из Южно-Сахалинска и Владивостока.

"Россия" входит в группу "Аэрофлот", является крупнейшим эксплуатантом самолетов отечественного производства: в ее парке 137 самолетов, из которых 78 – Superjet 100. Базовые аэропорты компании – "Пулково" (Санкт-Петербург), "Шереметьево" (Москва), Красноярск и Сочи.