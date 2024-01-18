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Ярмарки выходного дня начнут работу в Москве в феврале и станут круглогодичными

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ярмарки выходного дня в столице впервые начнут работу в зимний период, откроются уже 2 февраля и будут работать круглый год. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

"В этом году ярмарки в Москве впервые начнут свою работу не весной, а в феврале. Они станут круглогодичными. В зимний период для ярмарок оборудовали крытые и отапливаемые павильоны. Их размещают рядом со станциями метро, на участках без автомобильных дорог, чтобы не создавать препятствий движению транспорта", - говорится в сообщении департамента.

Первая торговая сессия пройдет со 2 февраля по 21 апреля. Среди участников распределят 390 торговых мест по 23 адресам в 10 округах столицы. Заявки на участие принимают до 19 января включительно на портале mos.ru, уточнили в ведомстве.

"Бесплатно получить торговые места могут владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. А у жителей города есть возможность приобрести на площадках сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары по пятницам, субботам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Электронная услуга по предоставлению мест на ярмарке выходного дня появилась более 10 лет назад, для прозрачности процедуры с 2018 года используется технология блокчейна. Все поступающие электронные заявки заносятся в цифровую базу, они доступны для просмотра любому желающему на специальной странице. Для подачи заявки на получение торгового места, нужно зарегистрироваться на mos.ru и зайти в каталог услуг для бизнеса.

По данным департамента, за это время через портал подали порядка 416 тыс. онлайн-заявок на участие в ярмарках.

Москва
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