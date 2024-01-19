В мэрии Москвы сообщили о штатной работе МЦД

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Столичный Департамент транспорта сообщил о штатной работе Московских центральных диаметров (МЦД), снегопад и вьюга не не повлияли на движение поездов.

"Поезда на диаметрах следуют во всех направлениях с установленным интервалом. Утренний пик прошел без отклонений от графика. Сложные погодные условия не повлияли на движение поездов", - говорится в телеграм-канале департамента.

Ранее утром Дептранс сообщал, что и МЦК с метро работают штатно и что снег, по прогнозу, будет идти весь день. Вечерний разъезд, по ожиданиям чиновников, начнется в пятницу около 16:00, раньше обычного.

"Рекомендуем выезжать до него или отложить поездку на более позднее время. Если перенести не получается, то воспользуйтесь городским транспортом", - говорится в пресс-релизе.