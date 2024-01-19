Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении школьников в районе Куркино

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора опровергло информацию о пищевых отравлениях в московской школе №2005 и других школах в московском районе Куркино.

"В связи с размещением в телеграм-канале информации о случаях пищевых отравлений в школе №2005 района Куркино, управление Роспотребнадзора по городу Москве информирует, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления Роспотребнадзора в пятницу.

Отмечается, что с 9 по 19 января в школе №2005 и других школах района Куркино случаи острых кишечных инфекций и пищевых отравлений в автоматизированной информационной системе государственного учета инфекционных и паразитарных заболеваний в Москве не значатся.

"Обращения от родителей, педагогов, администрации школ на работу базовых предприятий питания, школьных пищеблоков в районе Куркино, а также информация от медицинских организаций о случаях пищевых отравлений, связанных с фактором питания в школах, в управление с начала 2024 года не поступали", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного департамента образования в свою очередь сообщили, что в понедельник, 15 января, в школах №2005, 1298, 1387 и 1985 детям действительно давали блинчики на завтрак. "Но никаких случаев с отравлением зафиксировано не было. Также никто из учеников или воспитанников не был госпитализирован с признаками отравления", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в школах Москвы строго контролируют питание на всех этапах. За качеством следят специалисты Роспотребнадзора, департамента образования и науки Москвы, а также МосГИКа. Помимо этого, в каждом учебном заведении работают профильные комиссии по питанию, в состав которых входят представители школ и родители. Они регулярно проводят мониторинг качества организации и условий питания.

Ранее в СМИ появилась информация, что в нескольких школах в Куркине произошло массовое отравление детей, причиной которого могли стать блинчики. По информации СМИ, некоторым детям пришлось вызывать скорую помощь.

Роспотребнадзор Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "Инкоме" не ждут активизации рынка вторичной недвижимости Москвы до снижения ставки ЦБ

В "Инкоме" не ждут активизации рынка вторичной недвижимости Москвы до снижения ставки ЦБ

За сутки в Москве выпало до 16 см снега

За сутки в Москве выпало до 16 см снега

Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за сильного снегопада

Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за сильного снегопада

Силовики пришли в офис Wildberries в Москве из-за пожара на складе в Шушарах

Силовики пришли в офис Wildberries в Москве из-за пожара на складе в Шушарах

Москвичам посоветовали воспользоваться городским транспортом из-за снегопада

Сильный снегопад ожидается в Москве 18-19 января

В прошедшем декабре в Москве было только два солнечных дня

В прошедшем декабре в Москве было только два солнечных дня

Потепление придет в Москву в середине следующей недели после морозных дней

В Москве назначен новый глава департамента региональной безопасности

В Москве начали разбирать новогодние декоративные конструкции

В Москве начали разбирать новогодние декоративные конструкции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });