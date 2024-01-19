Суд арестовал замминистра здравоохранения Подмосковья по делу о коррупции

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова, обвиняемого в получении взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Захарова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 марта 2024 года", - отметили в пресс-службе.

По данным суда, Захарову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Комментариями следствия и защиты по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.