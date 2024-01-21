На серой ветке метро в Москве появились QR-коды для оценки температуры в вагоне

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Свыше 700 стикеров с QR-кодом разместили в поездах на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро в рамках пилотного проекта, отсканировав их можно оставить обратную связь о температуре воздуха в вагоне, сообщил в воскресенье заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Благодаря стикерам с QR-кодом в вагонах метро пассажир может оставить сообщение, если температура воздуха для него не подходит. Это позволит службам метрополитена быстрее реагировать и еще качественнее настраивать климат внутри составов. Если эксперимент окажется успешным, то мы разместим информационные материалы с кодами и в других поездах, а потом и во всем городском транспорте", - приводятся его слова в телеграм-канале столичного дептранса.

По информации заммэра, в рамках пилотного проекта во всех поездах Серпуховско-Тимирязевской линии метро разместили более 700 стикеров с QR-кодом, который ведет на электронную форму обратной связи.

На стикерах с QR-кодом содержится информация о номере вагона и подсказка, где воздух в салоне лучше циркулирует. Если пассажиру температура не подходит, он сможет сообщить об этом в форме обратной связи, данные придут в течение минуты, каждая заявка будет отработана специалистами метро, говорится в сообщении дептранса.

Отмечается, что при настройке температуры в вагонах специалисты ориентируются на санитарно-эпидемиологические требования. Всего у кондиционеров два режима работы - летний и зимний, что позволяет выстраивать комфортные температурные условия в любое время года.