Апартаменты в Москве подорожали за год почти на четверть

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Стоимость апартаментов в Москве за год выросла почти на четверть, подсчитали в компании "Бон Тон".

"Средняя цена апартаментов за год выросла на 23,4% и составила 23,3 млн рублей", - говорится в исследовании.

Сильнее всего подорожал премиальный сегмент - на 14,5% до 70,9 млн рублей. Объекты комфорт-класса подорожали на 12% и составила 10,6 млн рублей, бизнес-класса - на 9,6% до 18,7 млн рублей.

Также аналитики отметили, что за год средневзвешенная стоимость квадратного метра выросла на 13,4% и составила по итогам 461,4 тыс. рублей. Наиболее бюджетным округом стал Зеленоград - 7,4 млн рублей, а самым дорогим - центр, в котором лот стоит 59,5 млн рублей.

Уточняется, что самыми востребованными округами за год стали юго-востоке - 22,8%, север - 19,8% и северо-восток - 16,2%, на которые приходится большая часть продаж апартаментов.

Помимо этого, в прошлом году продажи апартаментов обновили рекорд - за год прирост составил 40%.