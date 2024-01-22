Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Апартаменты в Москве подорожали за год почти на четверть

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Стоимость апартаментов в Москве за год выросла почти на четверть, подсчитали в компании "Бон Тон".

"Средняя цена апартаментов за год выросла на 23,4% и составила 23,3 млн рублей", - говорится в исследовании.

Сильнее всего подорожал премиальный сегмент - на 14,5% до 70,9 млн рублей. Объекты комфорт-класса подорожали на 12% и составила 10,6 млн рублей, бизнес-класса - на 9,6% до 18,7 млн рублей.

Также аналитики отметили, что за год средневзвешенная стоимость квадратного метра выросла на 13,4% и составила по итогам 461,4 тыс. рублей. Наиболее бюджетным округом стал Зеленоград - 7,4 млн рублей, а самым дорогим - центр, в котором лот стоит 59,5 млн рублей.

Уточняется, что самыми востребованными округами за год стали юго-востоке - 22,8%, север - 19,8% и северо-восток - 16,2%, на которые приходится большая часть продаж апартаментов.

Помимо этого, в прошлом году продажи апартаментов обновили рекорд - за год прирост составил 40%.

Зеленоград Москва Бон Тон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парковка станет платной на 50 участках улиц Москвы с 22 января

Парковка станет платной на 50 участках улиц Москвы с 22 января

Украшенный к Новому году транспорт будет работать в Москве до 1 марта

Украшенный к Новому году транспорт будет работать в Москве до 1 марта

Власти Москвы изучают варианты реконструкции МЦК

Власти Москвы изучают варианты реконструкции МЦК

Главу узбекского землячества арестовали в Москве по делу о возбуждении вражды

Главу узбекского землячества арестовали в Москве по делу о возбуждении вражды

В "Инкоме" не ждут активизации рынка вторичной недвижимости Москвы до снижения ставки ЦБ

В "Инкоме" не ждут активизации рынка вторичной недвижимости Москвы до снижения ставки ЦБ

За сутки в Москве выпало до 16 см снега

За сутки в Москве выпало до 16 см снега

Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за сильного снегопада

Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за сильного снегопада

Силовики пришли в офис Wildberries в Москве из-за пожара на складе в Шушарах

Силовики пришли в офис Wildberries в Москве из-за пожара на складе в Шушарах

Москвичам посоветовали воспользоваться городским транспортом из-за снегопада

Сильный снегопад ожидается в Москве 18-19 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });