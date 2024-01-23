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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В столичном регионе с середины дня идет снег, Департамент транспорта Москвы советует автомобилистам пересесть на общественный транспорт. По данным сервиса "Яндекс.карты", пробки на дорогах в городе достигли девяти баллов.

"В городе идет снег. Дорожная обстановка стабильная. Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. Он работает штатно. Автомобилисты едут аккуратней со средней скоростью - 22 км/ч", - сообщило ведомство.

Сейчас отмечается интенсивное движение на Ярославском шоссе по направлению в центр, ТТК в районе Новорижской эстакады, а также на МКАД в районе Химкинского моста.

Погодные условия, низкие скорости и мелкие аварии могут влиять на скорость.

Днем во вторник чиновники, ссылаясь на прогноз метеорологов, предупреждали, что снег в столице может продолжаться до утра среды.

МКАД ТТК Москва Дептранс
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