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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Начался ремонт Лефортовского тоннеля в Москве

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту Лефортовского тоннельного комплекса, работы планируется завершить во II квартале 2024 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим самый протяженный тоннель столицы - Лефортовский, завершить работы планируем во втором квартале", - сказал Бирюков журналистам в пятницу.

Он уточнил, что ремонт проводят в ночное время, чтобы не препятствовать движению автотранспорта, с поэтапным перекрытием по одной крайней полосе движения.

В рамках проекта заменят старое облицовочное покрытие стен сооружения, которое стало разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрации, на новое типа "фронтон" площадью более 9 тыс. кв.м. Кроме того, обновят трубопровод пожаротушения и установят современные извещатели.

Петр Бирюков Москва Лефортовский тоннель
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