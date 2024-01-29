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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Суд назначил 5 лет колонии мужчине за попытку вывоза из РФ 25 слитков золота

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Суд в Химках назначил наказание в виде 5 лет и месяца колонии мужчине, пытавшемуся нелегально вывезти из страны 25 слитков золота, сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Химкинским городским судом Московской области задержанный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 226.1 (контрабанда) Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - заявили в ЦОС.

В спецслужбе сообщили, что мужчина был задержан в международном аэропорту Шереметьево.

"У лица, пытавшегося выехать с территории Российской Федерации, был обнаружен сокрытый в ручной клади драгоценный металл в виде 25 слитков аффинированного золота общим весом свыше 36 кг. Стоимость изъятого контрабандного груза превысила 111 млн рублей", - заявили в ФСБ.

В ЦОС добавили, что золотые слитки обращены в доход государства.

Подмосковье Химки ФСБ
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