В метро Москвы увеличивали интервалы на фиолетовой ветке для техпроверки

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Скорость движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии была снижена для проверки инфраструктуры на нескольких перегонах, в настоящее время движение осуществляется по графику, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

Там подтвердили, что на нескольких перегонах была незначительно снижена скорость движения поездов.

По данным пресс-службы, в настоящее время проверка завершена, все устройства работают штатно.

Ранее в СМИ появилась информация о сбое на Таганско-Краснопресненской линии метро. Пассажиры сообщали об увеличенных интервалах движения поездов на юго-восточном участке линии.