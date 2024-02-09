Собственник гидроплана осужден на 6 лет за катастрофу в Подмосковье в 2015 году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье отправил на шесть лет в колонию собственника гидроплана, столкнувшегося с вертолетом над Истринским водохранилищем в 2015 году, сообщили в Следственном комитете (СКР).

"Судом собственнику гидроплана назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 24 млн рублей", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве не назвали имени осужденного, отметив, что "уголовное преследование пилота гидроплана, по вине которого произошло столкновение, прекращено в связи с его смертью".

Как установили следствие и суд, собственник гидроплана организовал проведение платных прогулочных полетов над акваторией Истринского водохранилища Московской области, "для чего привлек ранее знакомого мужчину, который не имел пилотского свидетельства и не мог быть допущен к управлению воздушным судном".

"При этом, сам гидроплан не имел сертификата летной годности, и его эксплуатация не соответствовала требованиям безопасности", - говорится в пресс-релизе.

По данным СКР, вечером 8 августа 2015 года гидроплан Cessna 206 с пассажирами на борту во время полета над акваторией Истринского водохранилища столкнулся с вертолетом Robinson R-44, летевшим с пассажирами со стороны деревни Лечищево. На борту гидроплана находились пять человек, в вертолете – четыре человека. В результате столкновения погибли девять человек, среди них двое несовершеннолетних.

Суд признал собственника самолета виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).