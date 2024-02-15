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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Самолет рейса Москва - Петербург совершил аварийную посадку в Шереметьево

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Проверка начата в связи с аварийной посадкой самолета, следовавшего из Москвы в северную столицу, сообщает в четверг пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, борт вылетел из аэропорта Внуково и по техническим причинам совершил посадку в Шереметьево", - говорится в сообщении.

Самолет выполнял рейс Москва - Санкт-Петербург.

Прокуратура уточняет, что внутри самолета находились 85 пассажиров.

"Они благополучно высажены и ожидают резервный борт", - сообщает пресс-служба.

Москва Петербург Шереметьево Северо-Западная транспортная прокуратура
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