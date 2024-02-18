В московских районах Богородское и Метрогородок построят многоуровневую развязку

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В столице строят многоуровневую развязку в районах Богородское и Метрогородок, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Работы идут на пересечении северного направления Московского скоростного диаметра с Открытым шоссе. После ввода развязки съезжать с МСД в сторону центра станет гораздо быстрее", - написал он в телеграм-канале.

Собянин уточнил, что сейчас специалисты сооружают опоры и стены разворотной эстакады, собирают конструкции моста, обустраивают опоры трамвайного путепровода, а также прокладывают инженерные коммуникации. "Закончить развязку планируем в конце 2025 года", - добавил мэр.