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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Парковка в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Все уличные парковки в столице 23 и 24 февраля будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной. 25 февраля будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час", - написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, парковки со шлагбаумами все дни будут работать по своим обычным тарифам.

Сергей Собянин Москва
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