Москвичам пообещали мягкую погоду 23 февраля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Теплая погода ожидается в столице в День защитника Отечества 23 февраля, днем температура может достигать плюс 4 градусов, что больше характерно для третьей декады марта, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"23 февраля ночью температура (будет - ИФ) около нуля, днем - от нуля до плюс 4 градусов. Такая температура больше характерна для третьей декады марта. В "мужской день" погода будет не суровой, а мягкой. Прогнозируется температура, которая по климату будет выше, чем температура 8 марта бывает", - сказал Вильфанд в понедельник.

23 февраля также прогнозируются небольшие осадки, добавил он.

Говоря о погоде на текущей неделе, Вильфанд отметил, что во вторник, 20 февраля в столице ожидается температура на 2-3 градуса ниже нормы. По его словам, ночью во вторник "вполне хорошие морозы", минус 15 - минус 13 в Москве, по области - до минус 17; днем также январские температуры - только в послеполуденные часы температура будет минус 6 - минус 4, а на севере области до минус 8.

Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в среду, 21 февраля, ночь ожидается еще холодная с температурой минус 9 - минус 7, по области до минус 12. "Но с запада все больше начинает оказывать влияние циклон, Москва окажется уже не на западной периферии антициклона, откуда качается воздух с востока и юго-востока, а уже на передней части Атлантического циклона и воздух будет уже с запада и юго-запада. Хоть ночь еще холодная, днем температура повысится до минус 3 - минус 1 градуса", - сказал он.

Далее на смену придет циклон, который будет способствовать тому, что воздух будет перемещаться с юго-запада и затем с юга; прогнозируются высокие температуры. "В ночь на 22 февраля в Москве минус 4 - минус 2, а днем нуль - плюс 2. Уже оттепельная погода. Такая температура характерна для середины марта", - отметил Вильфанд, добавив, что 22 февраля ожидается небольшой, мокрый снег.

24 и 25 февраля будет теплая, слякотная погода, местами прогнозируются небольшие осадки, снег будет подтаивать, ожидается гололедица, сообщил научный руководитель Гидрометцентра.