В Кунцеве достроили замороженный с начала 1990-х корпус МАИ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию учебного корпуса Московского авиационного института в Кунцеве по адресу улица Оршанская, дом 3, сообщила пресс-служба комитета. Его достраивали с 2019 года за счет средств федерального бюджета.

В корпусе оборудовали лаборатории, конструкторские залы, аудитории, открытые пространства для проведения выставок и конференц-зал на 344 места.

По словам председателя комитета Антона Слободчикова, корпус общей площадью более 13 тысяч кв. м. находился в стадии долгостроя. Строить его начали в ХХ веке. Здание было запроектировано сложной Г-образной формы. За несколько лет были возведены фундамент здания, колонны и монолитные перекрытия, а также внутренние лестничные марши. В 1992 году строительство прекратилось.

В последние годы специалисты обнаружили в здании многочисленные дефекты и повреждения, трещины в стенах, коррозию материалов.

В сентябре 2019 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение для завершения строительства учебного корпуса МАИ.