Власти Москвы еще не приняли окончательного решения о трассировке МЦД-5

Ярославское и Павелецкое направления пока планируют развивать в существующем виде

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Окончательное решение по трассировке пятой линии Московских центральных диаметров (МЦД-5) пока не принято, вопрос развития Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги будет рассмотрен в существующем виде данных радиусов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

"Ярославское и Павелецкое направления ж/д пока не интегрированы в систему московского транспорта. Будет рассмотрен вопрос развития этих ж/д радиусов в существующем виде, в том числе включения их в билетную систему московского транспорта, чтобы начать менять ситуацию к лучшему уже в ближайшие годы. Проект МЦД-5 находится на стадии проработки проектных решений, окончательное решение по его трассировке не принято", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем блоге первую часть развития Транспортной программы до 2030 года. При этом в материале не сообщалось о строительстве МЦД-5, центральную часть диаметра планировалось выполнить в подземном исполнении с пересадками на станции московского метро.