В новой Москве запланировали построить дорогу от Саларьева до Калужского шоссе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В ТиНАО построят дорогу Саларьево - Калужское шоссе, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Она станет полноценным дублёром МКАД и трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, соединит Филимонковское шоссе и строящуюся дорогу Мамыри - Пенино - Шарапово", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, длина новой трассы будет чуть больше пяти километров, в рамках проекта возведут две эстакады и мост через реку Сосенку. "Ввести объект в эксплуатацию планируем в 2028 году", - отметил мэр.

Собянин напомнил, что в новой Москве уже построено больше 380 км дорог, среди них 10 различных дублёров МКАД и ЦКАД.