В ближайшие шесть лет Москва получит еще 3800 электробусов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Столица в течение шести лет получит ещё 3800 электробусов; к 2030 году их количество в городе составит 5300, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Они заменят автобусы на привычных маршрутах. Это положительно скажется на экологии столицы, отметил мэр.

"В машинах последних поставок есть электроотопитель и адаптивное освещение, которое меняется в зависимости от времени суток. А сами электробусы стали ходить без подзарядки почти в 2 раза больше - 80 км вместо 40-50", - добавил Собянин.

Все электробусы - российского производства. По контрактам жизненного цикла производители отвечают за техническую исправность каждой машины в течение 15 лет.