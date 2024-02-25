Жителей Москвы предупредили о возможном ледяном дожде и гололедице

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ледяной дождь и гололедица в связи с понижением температуры ожидаются в столице с четырех часов дня и до утра понедельника, сообщает в воскресенье комплекс городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 16:00 ожидается переход температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений, до утра 26 февраля местами возможен ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Пешеходов призвали быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В сообщении отмечается, что городские службы отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят работы в соответствии с погодными условиями.