Движение на салатовой ветке московского метро вводится в график

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее в 20:35 появилось сообщение об увеличении интервалов движения поездов, а в 20:44 в департаменте заявили, что было прервано движение от "Печатников" до "Чкаловской" из-за человека на пути.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.