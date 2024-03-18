В Москве осудили бывших топ-менеджеров банка БФГ-кредит за растрату 22 млрд руб.

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы назначил наказание в виде 5 и 7 лет колонии бывшим топ-менеджерам банка БФГ-Кредит по делу о растрате 22 млрд рублей средств учреждения, сообщает столичная прокуратура в понедельник.

"Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении жителей столицы 44-летнего Алексея Горлина, 67-летнего Михаила Дорогинина, 45-летнего Дениса Пуресева и 42-летней Юлии Финкельштейн. Они осуждены по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)", - сказали в прокуратуре.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Горлина, Пуресева и Дорогинина каждого к 7 годам лишения свободы со штрафами в размере 1 млн рублей каждому.

Все они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима. "Финкельштейн осужден к 5 годам лишения свободы со штрафом 1 млн рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет",- сказали в прокуратуре.

Суд также лишил их права заниматься деятельностью, связанной с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года.

В суде установлено, что "сотрудники банка ООО "БФГ-Кредит" - заместитель председателя банка Пуресев, начальник кредитного управления Дорогинин, заместитель начальника департамента финансовых институтов Горлин и заместитель начальника кредитного управления Финкельштейн вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входили в состав организованной группы".

По версии следствия, с 2014 года по 2016 год фигуранты дела обеспечивали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным юридическим лицам, а также перечисление денежных средств на счета подконтрольных организаций в другие банки.

"В результате противоправных действий участников организованной группы из банка под видом выдачи кредитов похищены денежные средства на общую сумму свыше 22 млрд рублей. Похищенными денежными средствами, поступившими на расчетные счета подконтрольных организаций в сторонних банках, соучастники распорядились по своему усмотрению",- сказали в прокуратуре.