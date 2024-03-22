Еще 6 трлн рублей вложат в строительные проекты Новой Москвы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - С момента вхождения в состав Москвы в строительство объектов на территории новых округов вложено порядка 3,6 трлн рублей, в ближайшие 10 лет ожидается еще более 6 трлн, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Новая Москва остается площадкой привлекательной для инвестиций в строительство различных объектов. С 2012 года в реализацию проектов уже вложено около 3,6 трлн рублей, а до 2035 года мы ожидаем инвестиций в размере свыше 6 трлн рублей", - сказал Жидкин журналистам в пятницу.

Он отметил, что рост объемов инвестиций связан не только с инфляцией, но и с ростом количества градостроительных проектов.

"Важно отметить, что значительная часть инвестиций - частная. Город вкладывает средства только в строительство дорог, метро и инженерной инфраструктуры, а основная часть инвестиций приходится на частный бизнес", - пояснил Жидкин.