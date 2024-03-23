Правительство Грузии осудило теракт в Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство Грузии осудило совершенный в Подмосковье террористический акт и выразило свои соболезнования, сообщает в субботу аппарат правительства Грузии.

В сообщении говорится, что правительство Грузии осуждает "ужасающий" теракт и подчеркивается, что он привел к гибели "десятков невинных людей".

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших", - говорится в правительственном сообщении.

Вечером 22 марта неизвестные люди, вооруженные автоматами, открыли огонь в Crocus City Hall в Красногорске. В здании начался пожар. Сообщалось о взрывах. По данным Следственного комитета России в результате теракта погибли более 60 человек.