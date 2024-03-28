В "Инкоме" назвали районы Подмосковья с самыми дешевыми загородными домами

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Топ-10 районов Подмосковья с самыми дешевыми загородными домами по версии "ИНКОМ-Недвижимости" возглавил Шатурский район.

"Специалисты компании рассмотрели среднюю стоимость вторичных домов по районам Московской области и составили список локаций с минимальными показателями, в каждой из которых вычислили годовую ценовую динамику. Топ-10 возглавил Шатурский район, где среднестатистический дом стоит 0,98 млн рублей (+4% за год - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.

По итогам марта совокупный объем предложения на вторичном рынке загородной недвижимости Подмосковья составляет 137,16 тысячи лотов - на 4,5% меньше, чем в марте 2023 года. Из них 68,9% приходится на дома (дачи и коттеджи). Сейчас среднестатистическая дача стоит 9,53 млн рублей, коттедж - 27,9 млн рублей. Год назад эти показатели равнялись 9,02 и 33,26 млн рублей соответственно.

Помимо Шатурского района, в тройке лидеров с самой дешевой "загородкой" Лотошинский (1,08 млн рублей, - 6% за год) и Серебряно-Прудский (1,15 млн рублей, +6% за год) районы.

Также в десятку вошли Зарайский (1,17 млн рублей, -6% за год), Шаховской (1,34 млн рублей, +15% за год), Озерский (1,40 млн рублей, -8% за год), Егорьевский (1,41 млн рублей, +16% за год), Орехово-Зуевский (1,60 млн рублей, +10% за год), Каширский (1,77 млн рублей, +4% за год) и Талдомский (1,79 млн рублей, +17% за год) районы.

"В рейтинги локаций с минимальными ценами на недвижимость традиционно входят самые удаленные от Москвы районы, где объем предложения небольшой (...). В шести районах из десяти средняя стоимость за год мало изменилась - это колебания на уровне статистической погрешности. И только в четырех зафиксирована динамика более чем на 10%. Основное объяснение - при малом числе объектов в продаже уход из экспозиции даже единичных дешевых лотов может заметно повысить локальный средний показатель стоимости. То есть, речь исключительно о математических изменениях, при этом фактическое подорожание самих объектов маловероятно", - прокомментировал руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов.