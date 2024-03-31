Собянин сообщил о планах комплексного развития территории нежилой застройки в Черёмушках

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Жилье для переселения по программе реновации возведут в московском районе Черёмушки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Принято решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в Черёмушках", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, на улице Каховке возведу‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​т жилье для переселения по программе реновации и других городских нужд. Также запланировано благоустройство прилегающей территории и обустройство улично-дорожной сети.

"Уже одобрили и реализуем 73 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 945 га, - напомнил мэр. - Будет создано порядка 185 тыс. рабочих мест".