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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Собянин сообщил о планах комплексного развития территории нежилой застройки в Черёмушках

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Жилье для переселения по программе реновации возведут в московском районе Черёмушки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Принято решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в Черёмушках", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, на улице Каховке возведу‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​т жилье для переселения по программе реновации и других городских нужд. Также запланировано благоустройство прилегающей территории и обустройство улично-дорожной сети.

"Уже одобрили и реализуем 73 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 945 га, - напомнил мэр. - Будет создано порядка 185 тыс. рабочих мест".

Москва Черемушки Сергей Собянин
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