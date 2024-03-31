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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

Два транспортных хаба в Пресненском районе получили новые названия

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Два транспортных хаба в районе делового центра получили новые названия - "Москва-Сити" и "Деловой центр", чтобы пассажирам было проще ориентироваться, скоро изменения внесут на указатели во всем городском транспорте, сообщил в воскресенье заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По просьбам жителей приняли решение присвоить новые названия двум транспортным хабам в районе делового центра - это Москва-Сити и Деловой центр. Пассажиры при поездках в Сити используют именно эти наименования, поэтому так будет гораздо проще ориентироваться. Доступный транспорт и понятная навигация - ключевые параметры, которых мы придерживаемся, развивая диаметры", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​Теперь транспортно-пересадочный узел "Москва-Сити" на карте столицы объединяет городской вокзал Тестовская четвертого Московского центрального диаметра, станции "Деловой Центр" Московского центрального кольца и "Международная" Филевской линии.

Транспортно-пересадочный узел "Деловой центр" соединил станции Большой кольцевой, Солнцевской и Филевской линий метро (бывш. "Выставочная").

В дептрансе отметили, что уже начали менять навигацию. "Скоро добавим эти изменения на указатели во всем городском транспорте. Мы стараемся придерживаться единого стандарта в названиях транспортных узлов. Так пассажирам проще ориентироваться при построении маршрутов, а сами станции легче найти на схемах", - говорится в его сообщении.

Москва Москва-Сити Деловой центр
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