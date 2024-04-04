Ярмарка литературы non/fictioNвесна открывается в Гостином дворе

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна открывается в Гостином дворе на Ильинке и продлится до 7 апреля включительно, сообщают ее организаторы.

Более 250 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и культурных институций представят посетителям ярмарки новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы в самых разных жанрах. При входе на non/fictioNвесна по традиции расположится коллективный стенд малых региональных издательств, в работе которого примут участие 47 издательств.

В рамках ярмарки пройдут более 300 мероприятий в самых разных форматах: от презентации книжных новинок и встреч с авторами до круглых столов и дискуссий о книгоиздании.

Свои новые книги на ярмарке представят писатели Алексей Иванов, Валерий Попов, Маша Трауб, антрополог Станислав Дробышевский, исследователь русского искусства XX века Андрей Сарабьянов, литературовед, автор биографии Чехова Дональд Рейфилд. Издательство "Новое литературное обозрение" представит 4-х томное собрание сочинений поэта-авангардиста, прозаика, сценариста и переводчика Генриха Сапгира, итальянский писатель и исследователь Возрождения и Леонардо да Винчи Карло Вечче представит свою книгу "Улыбка Катерины", а сотрудники редакции издательства "АСТ" организуют презентацию книги Роберто Боланьо "Дикие сыщики", расскажут о планах серии "Великие романы".

Ряд мероприятий будут объединены в кураторские линейки в рамках проекта "Линия Искусств", показывающего взаимосвязь книги с другими областями художественного творчества. В качестве его кураторов выступят ректор ВГИКа Владимир Малышев и ГИТИСа - Григорий Заславский, директор Государственного института искусствознания Наталия Сиповская и другие.

В тематические разделы ярмарки вошли: детская программа "Территория Познания", "Комиксы", антикварная книга и букинистика, Vinyl Club - ярмарка виниловых пластинок, CD, винтажной аппаратуры и аксессуаров. Также на non/fictioN будет представлен лонг-лист книжной премии выставки "АРХ МОСКВА", лауреаты же будут объявлены в мае.

Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioN весна проводится при поддержке Минцифры. Билеты продаются онлайн на её сайте. Часы работы: с четверга, 4 апреля, по субботу, 6 апреля, - с 11:00 до 21:00, в воскресенье, 7 апреля, - с 11:00 до 20:00.