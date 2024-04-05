Завершен капремонт путепровода Ленинградский МКАД завершён

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт путепровода Ленинградский МКАД на севере столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году полностью обновили путепровод Ленинградский МКАД, расположенный в Левобережном районе", - сказал Бирюков журналистам в пятницу.

Движение транспорта на время ремонта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении.

По словам заммэра, в ходе ремонта заменили мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, обновили барьерное и перильное ограждения, уложили прочное асфальтобетонное покрытие.