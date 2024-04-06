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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Работа наземного транспорта изменится в девяти районах Москвы с 6 апреля

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Восемнадцать маршрутов наземного транспорта изменится с субботы в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 6 апреля мы улучшим 18 маршрутов наземного транспорта в девяти районах Москвы", - сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что на четырех маршрутах автобусов скорректируют схемы движения, еще на 14 перенесут остановки и добавят новые. Транспорт будет подъезжать ближе к социальным и медицинским учреждениям, а пассажирам станет проще добираться до станций метро и Московских центральных диаметров.

Москва
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