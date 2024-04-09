В Москве камеры начали фиксировать стоянку на направляющих островках

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Москве камеры Центра организации дорожного движения начали фиксировать остановку на направляющих островках, информация о первых нарушениях уже направлена в ГАИ, сообщил городской Дептранс.

"Камеры в Москве начали фиксировать стоянку на направляющих островках. Такая разметка позволяет безопасно разделить движущиеся потоки автомобилей, например, перед перекрестком. Парковка на островке часто становится причиной аварий, так как оставленные машины загораживают обзор другим автомобилям", - говорится в сообщении.

"На набережной Академика Туполева заработала камера, которая фиксирует остановку на направляющем островке. На оставленные там машины часто жаловались автомобилисты," - сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра столицы Максим Ликсутов.