Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в районе съезда на Можайское шоссе, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы во вторник.

"На Кутузовском проспекте (в районе съезда на Можайское шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Движение в районе ДТП затруднено, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в дептрансе.