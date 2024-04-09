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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:01

Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в районе съезда на Можайское шоссе, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы во вторник.

"На Кутузовском проспекте (в районе съезда на Можайское шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Движение в районе ДТП затруднено, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в дептрансе.

Москва Кутузовский проспект
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