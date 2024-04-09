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Сотрудникам Института им. Пушкина избрали меру пресечения по делу о незаконной миграции

Сотрудникам Института им. Пушкина избрали меру пресечения по делу о незаконной миграции
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО, под домашний арест и назначил запрет определенных действий в качестве меры пресечения троим фигурантам уголовного дела о незаконной выдаче сертификатов на знание русского языка и истории, в том числе сотрудниками Института русского языка им. Пушкина. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Так, Марине Бальбуровой и Геннадию Тарасенко суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу до 8 июня. Еще одной фигурантке – Татьяне Новиковой – суд назначил запрет определенных действий в качестве меры пресечения.

В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлено обвинение в организации незаконной миграции ("а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии столичного Следственного комитета, не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы группой лиц, в том числе сотрудниками государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, "была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД".

При этом, как установило следствие, большая часть иностранцев фактически знаниями не обладала.

Как заявили в СК, "указанные преступные действия способствовали оформлению вида на жительство на территории Московского региона".

Москва МВД СКР Институт русского языка им. Пушкина
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