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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

В Москве из-за сильного ветра начали падать деревья

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Случаи падения деревьев из-за порывистого ветра фиксируются в Москве, сообщает в понедельник комплекс городского хозяйства.

"Сильный ветер сохранится до конца дня. Фиксируются случаи падения деревьев", - говорится в сообщении.

Людей просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду. "Если это невозможно, быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - уточняется в сообщении.

Ранее в комплексе сообщили, что, по прогнозам синоптиков, до конца дня ожидается ветер с порывами до 18м/с.

Москва
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