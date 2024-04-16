Мосгордума предложила включить тоннель в список топонимов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Мосгордума предложила внести понятие тоннеля в перечень объектов топонимической инфраструктуры в Москве, заявил в комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике заместитель председателя МГД Степан Орлов.

"Тоннели есть, мы все ими пользуемся, москвичи ими пользуются, их названия по факту существуют и даже используются в нормативных документах, но с точки топонимического законодательства, их не существует. Поэтому мы подготовили наш законопроект. Мы предлагаем внести в наш перечень объектов топонимической инфраструктуры понятие тоннеля", - сказал Орлов.

По его словам, в статье 1 указаны основные понятия, используемые в соответствующих законах, однако тоннелей там нет. После этого комиссия по переименования может официально утверждать названия для тоннелей, добавил вице-спикер.

"Формальных названий с точки зрения топонимики не существует, а если их не существует, значит, с формальной точки зрения их нельзя использовать ни в картах, ни в других информативных документах", - подчеркнул он.