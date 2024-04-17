В центре Москвы вечером 23 апреля изменятся маршруты автобусов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В центре Москвы вечером 23 апреля из-за мероприятия изменятся маршруты общественного транспорта, предупредил городской Департамент транспорта. Ограничения будут действовать с 20:00 до завершения мероприятия.

С 20:00 автобусы маршрут е30 и м40 будут ходить до Белорусского вокзала и метро "Маяковская", а не до метро "Китай-город".

С 20:30 изменятся маршруты автобусов м1, с344. С 21:30 поменяется маршрут автобуса е10. С 22:00 на двух участках своих маршрутов будут работать автобусы м2, м3, м6, м7, м9.

Таким образом, транспорт не будет ходить по 1-й Тверской-Ямской улице, Тверской улице, Большой Никитской улице, Малой Дмитровке, Моховой улице, участку Театрального проезда, по улице Волхонка и по Большому каменному мосту.