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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

В Москве начали подготовку к новому отопительному сезону

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о подготовке к новому отопительному сезону, к 1 сентября отопительная система должна быть готова к пуску тепла на социальные объекты.

"Начинаем подготовку к новому отопительному сезону. С мая по август городские службы проведут профилактические осмотры и ремонт инженерных сетей, оборудования котельных, центральных тепловых пунктов и так далее. Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду завершим до 25 августа", - написал Собянин в своем телеграм-канале во вторник.

Он пояснил, что за четыре месяца планируется подготовить более 74 тыс. объектов, включая 34,6 тыс. многоквартирных домов.

Помимо прочего, по программе капитального ремонта в 2024 году в планах обновить инженерные системы и конструктивные элементы в свыше 2,3 тыс. домов, добавил мэр.

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что по итогам проведенных работ отопительная система должна быть готова к пуску тепла на социальные объекты к 1 сентября, а к массовому пуску тепла – к 15 сентября.

Также там уточнили, что к новому осенне-зимнему периоду подготовят 13 ТЭЦ, 38 РТС, 44 КТС и 97 малых котельных. На объектах ПАО "Мосэнерго" запланировано провести ремонтные работы на 12 энергоблоках, 49 паровых турбинах, 29 парогазовых и газотурбинных установках, 231 водогрейном и 44 энергетических котлах. Профилактический ремонт выполнят на 492 сетевых насосах и 63 сетевых подогревателях и бойлерах, 71 электрическом генераторе и 74 трансформаторах.

Кроме того, по данным столичной мэрии, запланированы работы по профилактическому осмотру 12 тыс. 902,3 км водопроводных сетей и магистралей, 5 тыс. 812,1 км канализационных сетей.

Москва
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