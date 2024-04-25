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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Четырех подмосковных полицейских обвинили во взятках при постановке на учет мигрантов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Следствие по делу о незаконной миграции предъявило в Московской области четверым сотрудникам полиции и их десяти пособникам обвинение во взяточничестве и незаконной постановке на учет более 1500 иностранцев. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ (СКР).

"Предъявлено обвинение 14 гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

В нем отмечается, что фигурантам вменяется организация незаконной миграции, а также получение и дача взяток в особо крупном размере (ч. 2 ст. 322.1, ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В сообщении отмечается, что была установлена организованная группа в составе десяти жителей Балашихи, действующих от имени несуществующего "Бюро миграционных услуг", а также начальника территориального пункта отдела по вопросам миграции МУ МВД России "Балашихинское", двоих ее подчинённых и стажера. С января 2022 по март 2024 года эта группа лиц осуществила за денежное вознаграждение на общую сумму более 1 млн рублей фиктивную постановку на миграционный учет более 1500 иностранных граждан в жилые помещения Реутова и Балашихи, в которых они фактически не проживали.

В последующем, по данным следствия, фигуранты "обеспечили выдачу иностранным специалистам фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ, а также иных документов, необходимых для дальнейшей легализации иностранцев на территории РФ".

В отношении 12 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух – в виде домашнего ареста, сообщили в СКР.

Там добавили, что уголовное дело возбуждено по материалам управления уголовного розыска и управления собственной безопасности подмосковного ГУ МВД.

Московская область Подмосковье Реутов Балашиха
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