В Южном порту в Москве построят большую яхтенную гавань

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Одну из самых больших в стране яхтенных гаваней построят в столичном Южном порту, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Новая яхтенная гавань в Южном порту станет самой большой по количеству стояночных мест в Москве и области и второй по значимости в России после Сочи", - уточнил через пресс-службу главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Вместимость марины составит 200 судов, также на набережной намерены построить причал для 50 катеров и первую в городе остановку для водного электротакси на четыре лодки, добавили в ведомстве.

Гавань будет окружать прозрачный парус, парящий на высоте 30 м от земли. Его наземную часть отдадут под двухкилометровый озелененный променад. На пирсе шириной 25 м разместят площадки для занятий спортом, открытые бассейны на понтонах с чистой водой и термами, в центре залива - амфитеатр и открытую площадку для мероприятий. Вдоль прибрежного променада будет сеть магазинов, кофеен и ресторанов с террасами.