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На ряде набережных в центре Москвы временно ограничат движение 29 апреля

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ряд набережных в центральной части столицы будет временно закрыт для движения в понедельник, 29 апреля, с 7:35 до 13:00, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"29 апреля с 7:35 до 13:00 временно будет закрыто движение на ряде набережных в центральной части Москвы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в субботу.

Так, движение будет недоступно с 7:35 до 12:30 на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Крымского моста, с 8:00 до 12:15 на Пречистенской набережной от Фрунзенской набережной до улицы Ленивка, с 8:00 до 13:00 на Лужнецкой набережной от улицы Лужники до аллеи Славы, с 8:10 до 12:00 на Кремлевской набережной от улицы Ленивка до Большого Москворецкого моста, с 8:20 до 12:00 на Москворецкой набережной от улицы Москворецкая до Большого Устьинского моста, с 8:30 до 11:40 на Краснохолмской набережной от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда.

Движение будет также закрыто с 8:30 до 11:45 на Котельнической набережной от Большого Устьинского моста до Гончарной набережной, а также на Гончарной набережной от Котельнической набережной до Большого Краснохолмского моста, с 8:30 до 12:00 на Устьинской набережной от Малого Устьинского моста до Устьинского сквера, с 8:45 до 10:25 в Новокрымском проезде от Пречистенской набережной до улицы Остоженка, с 8:45 до 10:35 на улице Остоженка от Новокрымского проезда до Соймоновского проезда, а также с 8:50 до 10:35 в Соймоновском проезде от улицы Остоженка до Пречистенской набережной.

Кроме того, на участках временных ограничений с 00:01 29 апреля до окончания мероприятия будет запрещена парковка.

Москва
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